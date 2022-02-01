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"Человек упал!": Сахалинские рыбаки пустились наутёк, когда лёд под ними откололся от берега

Один из любителей зимней рыбалки оступился и едва не провалился — ему повезло, что рядом было много людей, и они сразу пришли на помощь.

1 февраля, 02:28

© Instagram / chp_sakhalin

Рыбаки с треснувшегося льда на Сахалине © Instagram / chp_sakhalin

На Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством со льда, который вдруг откололся от берега и стал быстро отходить — трещина росла на глазах. Случилось это в Поронайском районе, когда десятки человек наслаждались зимней рыбалкой.

К счастью, обошлось без жертв. Лишь один из любителей ловли рыбы попал ногой в трещину и упал на лёд. Подоспевшие товарищи быстро пришли ему на помощь, чем, возможно, спасли жизнь.

"Огромные трещины образовались сегодня на льду в Поронайском районе. Люди массово бежали со льда", — сообщили авторы ролика.

В Приморье десятки машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда

В Приморье десятки машин оказались в ловушке из-за треснувшего льда

А ранее Лайф рассказывал, как волонтёры спасли рыбаков со льдины, оторванной от берега в Магаданской области. Вместе с пожарными местные жители подтянули её к берегу ещё до приезда спасателей.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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