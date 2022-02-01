"Человек упал!": Сахалинские рыбаки пустились наутёк, когда лёд под ними откололся от берега

Рыбаки с треснувшегося льда на Сахалине © Instagram / chp_sakhalin

На Сахалине рыбакам пришлось спасаться бегством со льда, который вдруг откололся от берега и стал быстро отходить — трещина росла на глазах. Случилось это в Поронайском районе, когда десятки человек наслаждались зимней рыбалкой.

К счастью, обошлось без жертв. Лишь один из любителей ловли рыбы попал ногой в трещину и упал на лёд. Подоспевшие товарищи быстро пришли ему на помощь, чем, возможно, спасли жизнь.

"Огромные трещины образовались сегодня на льду в Поронайском районе. Люди массово бежали со льда", — сообщили авторы ролика.