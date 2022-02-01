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Украинский генерал Москаль призвал молиться после запуска всех энергоблоков АЭС

Экс-глава Луганской и Закарпатской областей поделился опасениями по поводу безопасности страны из-за плачевного состояния энергокомплекса: вспомнил про Чернобыль.

1 февраля, 02:20

Фото © Pexels

Одновременный запуск всех энергоблоков АЭС на Украине может быть чреват последствиями, заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль. Он указал на то, что украинская атомная энергетика находится в плачевном состоянии.

"Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль", — заявил Москаль в эфире телеканала "Наш".

Генерал отметил, что украинский "Энергоатом" находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России.

"Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле", — сказал Москаль.

30 января НАЭК "Энергоатом" подключила к системе четвёртый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории Украины одновременно заработали все 15 энергоблоков.

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Как сообщал ранее Лайф, депутату Рады Бужанскому тоже "стало страшно" после запуска на Украине всех энергоблоков АЭС.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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