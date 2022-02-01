Украинский генерал Москаль призвал молиться после запуска всех энергоблоков АЭС

Одновременный запуск всех энергоблоков АЭС на Украине может быть чреват последствиями, заявил экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль. Он указал на то, что украинская атомная энергетика находится в плачевном состоянии.

"Сегодня такая радость, что заработали все 15 энергоблоков. Дай бог, чтобы мы прошли отопительный сезон, чтобы мы не получили какой-нибудь Чернобыль", — заявил Москаль в эфире телеканала "Наш".

Генерал отметил, что украинский "Энергоатом" находится в плачевном состоянии, при этом большую часть ядерного топлива страна закупает в России.

"Не хвалитесь, уважаемые, дай бог, чтобы "Энергоатом" пережил, надо ходить в церковь и свечку ставить, чтобы пережили эту зиму и не вышли из строя с такими последствиями, которые были в Чернобыле", — сказал Москаль.

30 января НАЭК "Энергоатом" подключила к системе четвёртый энергоблок Ровенской АЭС. Таким образом, впервые в истории Украины одновременно заработали все 15 энергоблоков.