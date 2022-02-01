Четыре человека пострадали из-за выброса газа на скважине под Сургутом

Из-за пожара, вспыхнувшего на Тортасинском месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, пострадали четверо человек. Возгорание произошло после выброса газа в скважине.

"При проведении работ, по предварительной информации — во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошёл выброс газа", — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Пострадавшие доставлены в больницу города Лянтор с ожогами второй и третьей степеней тяжести. Двое из них 1978 года рождения, ещё двое — 1983 и 1989-ого. Сообщается, что загорелся подъёмный механизм для ремонта скважин и цементировочного агрегата. Пожар ликвидирован силами персонала "Соровскнефти". Скважина и её запорные задвижки сейчас закрыты. Истечения нефти и газа нет.