Четыре человека пострадали из-за выброса газа на скважине под Сургутом
Все они доставлены в больницу города Лянтор с ожогами. Отмечается, что запорные задвижки закрыты, утечки нефти и газа нет.
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Из-за пожара, вспыхнувшего на Тортасинском месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа, пострадали четверо человек. Возгорание произошло после выброса газа в скважине.
"При проведении работ, по предварительной информации — во время спуска перфоратора в скважину, на месторождении в Сургутском районе произошёл выброс газа", — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Пострадавшие доставлены в больницу города Лянтор с ожогами второй и третьей степеней тяжести. Двое из них 1978 года рождения, ещё двое — 1983 и 1989-ого. Сообщается, что загорелся подъёмный механизм для ремонта скважин и цементировочного агрегата. Пожар ликвидирован силами персонала "Соровскнефти". Скважина и её запорные задвижки сейчас закрыты. Истечения нефти и газа нет.
Ранее Лайф сообщал, что четверо детей и взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Архангельской области. Трагедия произошла в посёлке Плесецк. Возгорание случилось в квартире двухэтажного деревянного жилого дома в четвёртом часу ночи.
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