Пульмонолог Пальман рассказал, какой кашель характерен для омикрон-штамма

Штамм ковида "омикрон" редко сопровождается поражением лёгких, при этом варианте характерен горловой кашель. Врач-пульмонолог, кандидат медицинских наук Александр Пальман в беседе с "Москвой 24" отметил, что для нового типа коронавируса свойственны симптомы ОРВИ или гриппа.

"Естественно, кашель при "омикроне" может быть. Но я часто слышу жалобы на боли в горле. То есть кашель может быть горловой, а не лёгочный. <...> Омикрон-штамм реже сопровождается поражениями лёгких. Но если поражение всё-таки есть, то оно бывает в менее тяжёлой степени, чем при предыдущих штаммах", — сказал эксперт.

По словам врача, при "омикроне" более характерны фарингиты и бронхиты, чем пневмонии и пневмониты. Такое лёгкое течение заболевания при новом штамме даёт надежду, что когда-нибудь коронавирус станет респираторно-вирусной инфекцией. Пальман отметил, что природой продуманы рациональные шаги. Ни один из страшных, смертельных вирусов не заинтересован в том, чтобы убить людей, ведь иначе ему негде будет размножаться. "Это чисто эволюционный закон", — объяснил пульмонолог.

Так, омикрон-штамм, по его словам, "классическая ситуация эволюционной целесообразности". Этот вариант стал заразнее, но менее смертельным. Получается, вирус идеально мутировал, чтобы выжить.

"Ему надо заразить побольше, но чтоб инфицированные не умерли. Хочется верить, что эволюция приведёт к тому, что он просто станет одним из респираторных вирусов — и всё", — сказал пульмонолог.