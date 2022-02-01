Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится до $563
Снижение цены позволит компенсировать часть "отрицательных финансовых отклонений", которые на данный момент составляют более двух миллиардов леев.
© Pexels
Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится с 686,9 до 563 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
"По предварительным расчётам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров", — написал он в своём телеграм-канале.
Чебан отметил, что снижение стоимости позволит предприятию компенсировать часть "отрицательных финансовых отклонений". На сегодняшний день они составляют более двух миллиардов леев (более 8,6 миллиарда рублей).
Напомним, в прошлом году Молдавия задержала "Газпрому" оплату за природный газ, потреблённый в октябре и первой половине ноября. В связи с этим российская компания предупредила о возможном прекращении поставок. Вице-премьер страны Андрей Спыну сообщил о нехватке времени для погашения задолженности. Позже стало известно, что 26 ноября долг перед "Газпромом" был погашен правительством республики. При этом премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица назвала недружественным жестом письмо "Газпрома" с требованием выплатить долг за поставки газа в республику.
Комментариев: 0