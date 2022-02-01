Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится до $563

Стоимость российского газа для Молдавии в феврале снизится с 686,9 до 563 долларов за тысячу кубометров. Об этом сообщил председатель правления газораспределительной компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"По предварительным расчётам, закупочная цена на природный газ для АО "Молдовагаз" в феврале составит 563 доллара США за тысячу кубометров", — написал он в своём телеграм-канале.