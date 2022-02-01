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#wewillROCyou: Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин на Олимпиаду-2022

Первые старты у фигуристов состоятся 5 февраля, когда начнётся командный турнир.

1 февраля, 08:08

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Отметим, что 2 февраля наши спортсмены планируют провести первые тренировки на олимпийском льду, а уже 5 февраля начнётся командный турнир.

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Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.

А ранее олимпийский чемпион Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны. упомянув хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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