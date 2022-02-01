wewillROCyou: Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин на Олимпиаду-2022

Сборная России по фигурному катанию прилетела в Пекин для участия в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Отметим, что 2 февраля наши спортсмены планируют провести первые тренировки на олимпийском льду, а уже 5 февраля начнётся командный турнир.

Напомним, что Олимпиада в Пекине состоится с 4 по 20 февраля. На ней будет разыграно 109 комплектов медалей. В окончательный состав нашей команды попало 212 спортсменов. По словам главы ОКР Станислава Позднякова, сборная России может завоевать на Олимпиаде 30 наград и побороться за место в тройке общекомандного зачёта.