Хоккеиста "Локомотива" приговорили к году тюрьмы условно из-за изнасилования подростка

Хоккеист "Локомотива" Рид Буше осуждён на год условно из-за изнасилования 12-летней девочки, которое произошло в 2011 году. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на адвоката Буше Памеллу Шидлак.

Хоккеисту могло грозить пожизненное заключение, однако он признал свою вину. В итоге Буше получил год тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. При этом нападающий "Локомотива" может отправиться за решётку на 15 лет, если нарушит условия приговора.