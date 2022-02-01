Хоккеиста "Локомотива" приговорили к году тюрьмы условно из-за изнасилования подростка
Сам инцидент произошёл ещё в 2011 году, когда спортсмену было 17 лет и он выступал за молодёжную сборную США.
Игрок "Авангарда" Рид Буше. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Хоккеист "Локомотива" Рид Буше осуждён на год условно из-за изнасилования 12-летней девочки, которое произошло в 2011 году. Об этом сообщает Detroit Free Press со ссылкой на адвоката Буше Памеллу Шидлак.
Хоккеисту могло грозить пожизненное заключение, однако он признал свою вину. В итоге Буше получил год тюрьмы условно с испытательным сроком четыре года. При этом нападающий "Локомотива" может отправиться за решётку на 15 лет, если нарушит условия приговора.
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Ранее Лайф сообщал, что нападающий "Локомотива" Рик Буше признался в изнасиловании 12-летней девочки в 2011 году. Тогда хоккеист выступал за молодёжную сборную США и готовился к поездке на чемпионат мира.
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