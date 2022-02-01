Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев госпитализирован с коронавирусом
Он занимал пост главы Северной столицы с 1996 по 2003 год, а в апреле 2009 года Яковлева избрали президентом Российского союза строителей. Информация о его состоянии не уточняется.
Владимир Яковлев. Фото © ТАСС / Дмитрий Серебряков
Президент Российского союза строителей Владимир Яковлев был госпитализирован с коронавирусом. Об этом рассказал в ходе расширенного заседания союза в Новосибирске вице-президент РСС Анвар Шамузафаров.
"Сегодня должен был вести наше заседание Владимир Анатольевич Яковлев, но получилась такая ситуация, что, к сожалению, он заболел коронавирусом. Его госпитализировали. Понятно, что, если человек заболел коронавирусом, он в любом случае уже не может принимать участие", — передаёт его слова ТАСС.
Яковлев возглавил Российский союз строителей в апреле 2009 года. До этого он в течение трёх лет был главой Министерства регионального развития РФ, а с 1996 по 2003 год занимал пост губернатора Санкт-Петербурга.
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