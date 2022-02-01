Житель Уфы признался в убийстве 16-летней возлюбленной семилетней давности

В Уфе Следственный комитет раскрыл дело об убийстве несовершеннолетней девушки, которое произошло семь лет назад. Об этом сообщает СУ СК РФ Башкирии.

В августе 2014 года в ведомство поступило сообщение об обнаружении тела 16-летней девушки с признаками удушения в ванной в квартире на улице Машиностроителей. В полицию обратился возлюбленный погибшей, у которого она гостила, пока родителей не было дома. По его словам, он ушёл из дома утром, а когда вернулся, долго не мог попасть в квартиру. Тогда молодой человек пробрался внутрь через балкон и нашёл в ванной тело своей девушки. Знакомые и соседи подтвердили слова молодого человека.

Однако в 2021 году следователи и криминалисты вновь подняли материалы дела, изучили телефонные звонки парня с его другом и установили причастность теперь уже 30-летнего мужчины к смерти несовершеннолетней. Также были найдены дополнительные свидетели, которые опровергли алиби убийцы. После собранных доказательств мужчина во всём сознался.

По данным следствия, 9 августа 2014 года молодой человек вернулся домой в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем между молодыми людьми произошла ссора. Тогда парень опустил голову возлюбленной в ванну и удерживал, пока она не перестала подавать признаки жизни. После этого убийца сделал вид, что не может попасть в квартиру, и стал звать на помощь соседей.

СК сообщает, что расследование завершено. После предъявления всех собранных доказательств мужчина сознался в содеянном. Теперь дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.