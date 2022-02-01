Грушко: Россия не передавала США ответы на предложения по гарантиям безопасности

Россия не передавала американской стороне ответ по теме гарантий безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с РИА "Новости" .

Ранее телеканал CNN и ряд других американских СМИ распространили информацию, что США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Указывалось, что Вашингтон, как уже заявлял ранее, не хотел бы раскрывать эту тему в публичном пространстве, однако выбор оставляет за Москвой. Там добавили, что привержены переговорам с Россией.