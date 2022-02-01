Грушко: Россия не передавала США ответы на предложения по гарантиям безопасности
Ранее такую информацию распространили американские СМИ. Указывалось, что Вашингтон, как уже заявлял ранее, не хотел бы раскрывать эту тему в публичном пространстве.
Александр Грушко © Facebook / Russian Foreign Ministry — МИД России
Россия не передавала американской стороне ответ по теме гарантий безопасности. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Александр Грушко в беседе с РИА "Новости".
"Это сообщение не соответствует действительности", — сказал он.
Ранее телеканал CNN и ряд других американских СМИ распространили информацию, что США получили ответ России на предложения по гарантиям безопасности. Указывалось, что Вашингтон, как уже заявлял ранее, не хотел бы раскрывать эту тему в публичном пространстве, однако выбор оставляет за Москвой. Там добавили, что привержены переговорам с Россией.
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