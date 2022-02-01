Bloomberg: Сенат США может согласовать санкции против России уже на этой неделе
По данным агентства, пока среди парламентариев нет единства по вопросу о том, нужно ли вводить ограничения против Москвы превентивно из-за ситуации вокруг Украины.
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Верхняя палата Конгресса США уже на этой неделе может утвердить пакет санкций, которые предлагается ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на сенаторов.
"Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперёд", — заявил, в частности, глава Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.
А его коллега Крис Мерфи полагает, что оставшиеся детали сенаторы могут согласовать "на следующий день или около того". Джим Риш тоже говорит "о прогрессе" в обсуждении санкций против России.
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Вместе с тем агентство отмечает, что по ряду вопросов у американских парламентариев пока нет единства. Например: нужно ли вводить санкции против России превентивно? а какие меры давления принять против газопровода "Северный поток ‒ 2" в случае обострения ситуации вокруг Украины?
Лайф рассказывал, что в Конгресс был внесён проект о санкциях против промышленности и руководства России. Это был не первый подобный документ. Ранее Сенат США публиковал документ, также подразумевающий санкции против Путина и российских банков. Депутат Госдумы Дмитрий Белик выразил мнение, что с помощью санкций и дипломатических последствий администрация США "пытается заболтать" важнейший для России вопрос о гарантиях безопасности.
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