Bloomberg: Сенат США может согласовать санкции против России уже на этой неделе

Верхняя палата Конгресса США уже на этой неделе может утвердить пакет санкций, которые предлагается ввести против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на сенаторов.

"Мы надеемся обсудить пару последних моментов, по которым нужно достичь согласия, после чего можно будет двигаться вперёд", — заявил, в частности, глава Комитета по иностранным делам Сената Роберт Менендес.

А его коллега Крис Мерфи полагает, что оставшиеся детали сенаторы могут согласовать "на следующий день или около того". Джим Риш тоже говорит "о прогрессе" в обсуждении санкций против России.