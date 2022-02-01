Генпрокуратура предложила упростить аннулирование ошибочных штрафов с камер

В России дорожные камеры нередко используют не как средство профилактики нарушений, а для "получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями". Как пишет "Коммерсант", об этом заявили в Генпрокуратуре по итогам проверки работы комплексов автоматической фиксации за 2021 год.

Издание отмечает, что в надзорном органе решили предложить поправки к законам, которые упростят для граждан аннулирование ошибочных штрафов, назначенных при помощи дорожных камер.

"Зачастую системы фотовидеофиксации ставят в местах наибольшего трафика, используют не для профилактики нарушений, а в целях получения дополнительных доходов региональными органами власти и предпринимателями", — подчеркнули в Генпрокуратуре.

Там привели в пример положение дел в Нижегородской области, где всего за пять дней с помощью камер ГИБДД было выписано более 6,5 тысячи штрафов за превышение скорости. С водителей потребовали в сумме более 4,2 млн рублей, а на деле нарушений не было: комплекс определял скорость некорректно. Все штрафы отменили.

ГП намерена внести поправки к закону "Об автодорогах и о дорожной деятельности", в случае принятия они позволят даже без заявлений водителей аннулировать штрафы. Сейчас для этого нужно обращение самого водителя или протест прокуратуры.