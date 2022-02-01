"Когда увидел, постеснялся": Актёр Сухоруков признался в неловкости от поцелуя с Пеговой в новом сериале

Российский актёр Виктор Сухоруков признался, что неловко себя чувствовал во время любовных сцен в новом сериале " "Цыплёнок жаренный". Его партнершей по площадке была Ирина Пегова.

"Я первый раз так целовался, учиться этому не пришлось, но, когда увидел свой поцелуй на экране, то постеснялся вдруг, мне было даже немного неловко", — признался Виктор Сухоруков в беседе с изданием "СтарХит".

А вот внешний облик персонажа актёра его впечатлил особенно. Сухоруков признался, что после съёмок хотел пойти к стилисту и сменить имидж.

"Постарев, вдруг понял: да, хочу образ. Уже начал заниматься данным вопросом. Вот только не поздновато ли…", — шутит артист.