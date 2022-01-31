Актёр Валерий Николаев только появился в шоу "Танцы со звёздами" и уже разругался со всеми вокруг

Валерий Николаев — один из самых скандальных актёров современной России. Его работы можно вспомнить с трудом, зато инциденты, в которые он встревал, точно помнят все. Мужчина держит марку — в воскресенье на телеканале "Россия-1" вышел очередной эпизод 13-го сезона "Танцев со звёздами", который благодаря Николаеву закончился скандалом. Поводом стали замечания режиссёра Владимира Варнавы. Актёр не стал скрывать свой буйный нрав и сразу высказал всё, что думает.

Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Артём Коротаев / Александр Щербак

"Мы не роботы!.. По словам некоторых руководителей, а точнее одного исполнительного продюсера, я — хам! А я наслаждаюсь нашими горячими диалогами, в которых рождается истина. И мне хочется купаться в любви зрителей!" — заявил Николаев журналистам.

"Горячие диалоги" с Акимовой, которые упомянул Валерий, — то, что не давало покоя ни хореографам проекта, ни участникам, ни даже зрителям. Сейчас вышло только три эпизода нового сезона, но уже ясно, что мужчина не собирается налаживать отношения с напарницей. Слухи о постоянных ссорах идут не на пользу дуэту — даже на репетициях Валерий не может держать себя в руках и это не раз доказывали закулисные съёмки.

Валерий Николаев. Фото © ТАСС / Андрей Денисов / Юрий Машков