Актриса Татьяна Васильева призналась, почему в итоге осталась без волос

74-летняя актриса Татьяна Васильева многим запомнилась по ролям во многочисленных фильмах и сериалах, где часто появлялась с короткой стрижкой, а потом и вовсе без волос. Такие изменения во внешности вызывали живой интерес как коллег, так и фанатов, и теперь в интервью Ирине Шихман с YouTube-канала "А поговорить?" артистка призналась, почему выглядит именно так.

По словам Васильевой, с блестящей головой она была не всегда — после первых родов волосы у неё внезапно стали густыми и актриса поражала окружающих львиной гривой. Но этот период быстро закончился, когда ради съёмок народной артистке РФ приходилось делать причёски с шиньонами — пряди не выдерживали тяжести и обрывались.

К тому же из-за сумасшедшего графика Васильевой часто приходилось путешествовать с мокрой головой, что не добавляло ей радости. В результате её стрижка становилась всё короче и короче, пока звезда не приняла решение побрить голову, оставив маленький ёжик. И в этот момент артистка поняла, как легко на самом деле можно жить. Теперь ей не нужно и ходить в салоны — подправить длину волос можно всегда в домашних условиях при помощи машинки.