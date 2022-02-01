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В Приморье решили ввести режим повышенной готовности из-за бездомных собак

В последнее время в регионах России участились случаи нападения животных, в том числе на детей. Громкая трагедия произошла в Забайкалье — стая загрызла девочку.

1 февраля, 04:14

Фото © Pexels

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко подписал постановление о введении режима повышенной готовности в регионе из-за бродячих собак и случаев их нападения на людей, а также в целях предупреждения распространения заразных болезней.

"Определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация", — сказано в постановлении Кожемяко, опубликованном на портале правовой информации.

Режим повышенной готовности объявлен для органов управления и сил Приморской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стая бездомных собак напала на ребёнка в центре Уфы, его спас дворник

Стая бездомных собак напала на ребёнка в центре Уфы, его спас дворник

Лайф рассказывал, что в последнее время в регионах России участились случаи нападения собак на жителей. Например, на Сахалине бездомные собаки атаковали двух маленьких детей. Если шестилетнего мальчика от укусов спас толстый комбинезон, то четырёхлетней девочке досталось серьёзнее — дворняга несколько раз укусила её за лицо. А в Якутске мужчина отбился от стаи собак, задушив одну из них голыми руками. Трагедия произошла в Забайкалье — 22 января в селе Домна семилетнюю девочку насмерть загрызла стая собак, когда она возвращалась из музыкальной школы.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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