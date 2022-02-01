В Казахстане спикер нижней палаты парламента сложил полномочия
Освободившийся мандат Центризбирком решил отдать Ерлану Кошанову, который до сих пор занимал пост главы администрации президента РК.
Нурлан Нигматулин © Мажилис РК
В Казахстане председатель нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин решил сложить полномочия — он подал соответствующее заявление в ЦИК, и тот внёс соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.
"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича", — говорится в одном из пунктов документа.
А из другого следует, что согласно Конституции РК и постановления политсовета партии "Нур Отан", оставленный Нигматулиным мандат достанется Ерлану Кошанову, который является главой администрации президента Казахстана.
"Вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", — постановил ЦИК.
Ранее сегодня правящая партия Казахстана "Нур Отан" внесла изменения в состав бюро политического совета. В него вошли девять человек, среди которых президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев. Среди остальных Ерлан Кошанов, а вот Нигматулина там нет.
Лайф рассказывал, что ранее Токаев был избран лидером "Нур Отана" вместо бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.
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