В Казахстане спикер нижней палаты парламента сложил полномочия

В Казахстане председатель нижней палаты парламента Нурлан Нигматулин решил сложить полномочия — он подал соответствующее заявление в ЦИК, и тот внёс соответствующее постановление. Об этом сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

"Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата Мажилиса Парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича", — говорится в одном из пунктов документа.

А из другого следует, что согласно Конституции РК и постановления политсовета партии "Нур Отан", оставленный Нигматулиным мандат достанется Ерлану Кошанову, который является главой администрации президента Казахстана.

"Вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", — постановил ЦИК.

Ранее сегодня правящая партия Казахстана "Нур Отан" внесла изменения в состав бюро политического совета. В него вошли девять человек, среди которых президент Казахстана, председатель партии Касым-Жомарт Токаев. Среди остальных Ерлан Кошанов, а вот Нигматулина там нет.