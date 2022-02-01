Работник склада Amazon наворовал товаров на четверть миллиона долларов

Работник складского комплекса Amazon в США украл жёсткие диски и процессоры на сумму $273 тысячи. Он был уличён в кражах, признал себя виновным в преступлении, и теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до $250 тысяч.

Как сообщается в пресс-релизе Минюста США, Дуглас Райт-младший, операционный менеджер склада Amazon в Шарлотте (штат Северная Каролина), обворовывал работодателя в период с июня 2020 года по сентябрь 2021-го. Чтобы получить комплектующие, мужчина использовал внутренний допуск.

Будучи пойманным, Райт рассказал, что после кражи переправлял товары почтой себе домой. Оттуда он сбывал наворованное оптовикам из Калифорнии.