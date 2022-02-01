Работник склада Amazon наворовал товаров на четверть миллиона долларов
Кражами мужчина промышлял больше года. Преступник отправлял украденные товары по почте себе домой, а затем перепродавал их оптовикам в Калифорнии.
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Работник складского комплекса Amazon в США украл жёсткие диски и процессоры на сумму $273 тысячи. Он был уличён в кражах, признал себя виновным в преступлении, и теперь ему грозит до 20 лет тюремного заключения, а также штраф в размере до $250 тысяч.
Как сообщается в пресс-релизе Минюста США, Дуглас Райт-младший, операционный менеджер склада Amazon в Шарлотте (штат Северная Каролина), обворовывал работодателя в период с июня 2020 года по сентябрь 2021-го. Чтобы получить комплектующие, мужчина использовал внутренний допуск.
Будучи пойманным, Райт рассказал, что после кражи переправлял товары почтой себе домой. Оттуда он сбывал наворованное оптовикам из Калифорнии.
А ранее Лайф рассказывал, что в Подмосковье сотрудница банка помешала мошенникам обокрасть пенсионера на 800 тысяч. Мужчина попросил снять со счёта все сбережения, когда ему позвонила "дочь".
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