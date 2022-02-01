Folha de Sao Paulo: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву
По данным местных СМИ, хоть на этой встрече планируется обсуждать двусторонние отношения, Вашингтон не хочет, чтобы поездка Болсонару "была неправильно истолкована".
Владимир Путин и Жаир Болсонару © kremlin.ru
Соединённые Штаты оказывают давление на Правительство Бразилии с целью добиться отмены визита президента этой страны Жаира Болсонару в Россию на фоне напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщает местное издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в бразильском МИДе.
"Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте", — цитирует издание слова своего собеседника.
Как отмечается, в ходе переговоров не был прямо поставлен вопрос об изменении повестки Болсонару, однако аргументы США дали понять, что Вашингтон работает над тем, чтобы поездка не состоялась или была как минимум отложена. По данным газеты, администрация Байдена также провела аналогичные переговоры с аргентинским лидером Альберто Фернандесом: его визит в Россию запланирован на этой неделе.
Ранее Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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