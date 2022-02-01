Folha de Sao Paulo: США добиваются отмены визита президента Бразилии в Москву

Соединённые Штаты оказывают давление на Правительство Бразилии с целью добиться отмены визита президента этой страны Жаира Болсонару в Россию на фоне напряжённости вокруг Украины. Об этом сообщает местное издание Folha de Sao Paulo со ссылкой на источники в бразильском МИДе.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен во время телефонного разговора в это воскресенье с министром иностранных дел Карлосом Франса вновь выразил обеспокоенность тем, что поездка Болсонару в Россию может быть истолкована как знак того, что Бразилия принимает сторону в конфликте", — цитирует издание слова своего собеседника.