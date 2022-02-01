Турист в Уганде решил сходить в туалет на сафари и был затоптан слоном
Убежать от огромного животного в безопасное место путешественник не успел. Предположительно, напал на него самец, у которого начался период спаривания.
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В национальном парке Мерчисон-Фолс в Уганде турист из Саудовской Аравии вышел из машины, чтобы справить нужду. К его несчастью, рядом оказался разъярённый слон, который расправился с человеком — затоптал до смерти.
Как пишет Insider, путешественника звали Айман Сайел Эльшахани. Во время остановки для отдыха во время сафари он отошёл от своей группы и решил сходить в туалет. Его заметил агрессивный слон, погнался и растоптал. Предположительно, животное было самцом, у которого начался период спаривания. Инцидент совместно со службами по охране дикой природы сейчас расследует полиция.
Ранее Лайф сообщал, что лев растерзал сотрудника зоопарка в Иране во время кормления. Жителям окрестных районов было рекомендовано на время не подходить к территории питомника.
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