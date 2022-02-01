Теневой министр Лэмми упрекнул Джонсона за перенос разговора с Путиным
Политик считает, что премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность — и это в самый разгар "опасного кризиса, который угрожает миру в Европе".
Фото © Twitter / Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон упустил "жизненно важную дипломатическую возможность", когда перенёс звонок президенту России Владимиру Путину. Такой упрёк в адрес главы правительства направил "теневой" министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми.
"В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине", — написал Лэмми в соцсети Twitter.
Он назвал упущенную возможность реальными последствиями того, что "отвлёкшийся премьер-министр, не способный к должности, руководит правительством, находящимся в беспорядке".
Как сообщал Лайф, Джонсон заверил, что переговорит по телефону с Путиным, как только сможет. В СМИ появилась информация о том, что Лондон попросил Москву перенести время запланированной беседы между двумя лидерами из-за слушания доклада о вечеринках в резиденции британского премьера.
Напомним, что кабмин Британии подтвердил нарушения на вечеринках в резиденции Джонсона во время локдауна, что вызвало вопрос о его отставке. Сам премьер уже извинился за эти мероприятия, заметив, что извлечёт уроки из скандала. Также он добавил, что незамедлительно внесёт изменения в организацию работы Даунинг-стрит.
Комментариев: 0