Теневой министр Лэмми упрекнул Джонсона за перенос разговора с Путиным

Премьер-министр Борис Джонсон упустил "жизненно важную дипломатическую возможность", когда перенёс звонок президенту России Владимиру Путину. Такой упрёк в адрес главы правительства направил "теневой" министр иностранных дел от британских лейбористов Дэвид Лэмми.

"В разгар опасного кризиса, который угрожает миру в Европе, премьер-министр упустил жизненно важную дипломатическую возможность, пытаясь устранить беспорядок, который создал у себя на родине", — написал Лэмми в соцсети Twitter.

Он назвал упущенную возможность реальными последствиями того, что "отвлёкшийся премьер-министр, не способный к должности, руководит правительством, находящимся в беспорядке".

Как сообщал Лайф, Джонсон заверил, что переговорит по телефону с Путиным, как только сможет. В СМИ появилась информация о том, что Лондон попросил Москву перенести время запланированной беседы между двумя лидерами из-за слушания доклада о вечеринках в резиденции британского премьера.