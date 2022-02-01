НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Глава украинского МИД Кулеба потребовал деталей об отводе части российских войск

Минобороны РФ сообщило, что войска и авиация Западного военного округа возвращаются в места базирования после проверки боеготовности. Однако Киеву этой информации оказалось мало.

1 февраля, 04:41

Дмитрий Кулеба © ТАСС / ЕРА

Украине нужно получить более детальную информацию об отводе в России части войск Западного военного округа (ЗВО) от границы. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Я бы ни преувеличивал, ни преуменьшал этого объявления. Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы", сказал Кулеба в беседе с агентством "Интерфакс-Украина" и добавил, что у Украины сохраняется недоверие к действиям и заявлениям России.

Минобороны РФ ранее сообщало о том, что войска и авиация Западного военного округа возвращаются в места базирования после проверки боеготовности.

Байден заявил о готовности США к любому развитию событий по Украине

Байден заявил о готовности США к любому развитию событий по Украине

Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1