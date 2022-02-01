Глава украинского МИД Кулеба потребовал деталей об отводе части российских войск

"Я бы ни преувеличивал, ни преуменьшал этого объявления. Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы", — сказал Кулеба в беседе с агентством "Интерфакс-Украина" и добавил, что у Украины сохраняется недоверие к действиям и заявлениям России.