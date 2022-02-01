Глава украинского МИД Кулеба потребовал деталей об отводе части российских войск
Минобороны РФ сообщило, что войска и авиация Западного военного округа возвращаются в места базирования после проверки боеготовности. Однако Киеву этой информации оказалось мало.
Дмитрий Кулеба © ТАСС / ЕРА
Украине нужно получить более детальную информацию об отводе в России части войск Западного военного округа (ЗВО) от границы. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
"Я бы ни преувеличивал, ни преуменьшал этого объявления. Надо иметь более детальную информацию о том, что на самом деле произошло, и только после этого можно будет делать выводы", — сказал Кулеба в беседе с агентством "Интерфакс-Украина" и добавил, что у Украины сохраняется недоверие к действиям и заявлениям России.
Минобороны РФ ранее сообщало о том, что войска и авиация Западного военного округа возвращаются в места базирования после проверки боеготовности.
Лайф писал, что в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется: 19 января Джо Байден заявил, что в случае военного вторжения на Украину Россия столкнётся с катастрофой и США задействуют "невиданные санкции". А 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе.
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