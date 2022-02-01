Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники
Кроме того, в список вооружений также входит переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром", сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
Беспилотник FlyEye. Фото © ТФСС / EPA / WOJTEK JARGILO
Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох в эфире телеканала Polsat.
"Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды", — сказал Солох.
Кроме того, премьер-министр страны Матеуш Моравецкий во время брифинга перед вылетом в Киев сообщил, что в список вооружений также входят польский переносной зенитно-ракетный комплекс "Гром" (Grom), беспилотные летательные аппараты и боеприпасы.
Ранее на Украину прибыла новая партия военной помощи США. Вашингтон в общей сложности планирует поставить Киеву военную помощь 45 авиарейсами. Поставки включают боеприпасы, противотанковые средства, стрелковое оружие и другое. А вот Германия исключила возможность поставки Незалежной летального оружия, зато Берлин предоставит Киеву пять тысяч касок.
Всё это происходит в последнее время из-за истерии западных СМИ и ряда политиков, которые утверждают, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на плечи РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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