Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО и беспилотники

Польша передаст Украине снаряды для систем ПВО. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности страны Павел Солох в эфире телеканала Polsat.

"Я не хотел бы сейчас говорить о конкретной спецификации. Например, там будут противовоздушные снаряды", — сказал Солох.