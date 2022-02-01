"Прайм Крайм": Вора в законе Гию Свердловского поймали в ресторане на Рублёвском шоссе

В ресторане "Дворянское гнездо" на Рублёвском шоссе задержали 48-летнего вора в законе Георгия Акоева, более известного в криминальных кругах как Гия Свердловский. Об этом сообщает агентство "Прайм Крайм".

Отмечается, что операцию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщает издание, Гия остался единственным вором в законе на Урале, он необходим региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации под контролем.

Также опубликован допрос злоумышленника, на котором он рассказывает, что приехал в Москву шесть дней назад с супругой, чтобы "купить детям подарки".