"Прайм Крайм": Вора в законе Гию Свердловского поймали в ресторане на Рублёвском шоссе
Отмечается, что операция была проведена сотрудниками уголовного розыска. Задержанный остался единственным на Урале полноправным вором, отмечает агентство.
Гия Свердловский © YouTube / "Прайм Крайм"
В ресторане "Дворянское гнездо" на Рублёвском шоссе задержали 48-летнего вора в законе Георгия Акоева, более известного в криминальных кругах как Гия Свердловский. Об этом сообщает агентство "Прайм Крайм".
Отмечается, что операцию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщает издание, Гия остался единственным вором в законе на Урале, он необходим региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации под контролем.
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Также опубликован допрос злоумышленника, на котором он рассказывает, что приехал в Москву шесть дней назад с супругой, чтобы "купить детям подарки".
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