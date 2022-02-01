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"Прайм Крайм": Вора в законе Гию Свердловского поймали в ресторане на Рублёвском шоссе

Отмечается, что операция была проведена сотрудниками уголовного розыска. Задержанный остался единственным на Урале полноправным вором, отмечает агентство.

1 февраля, 07:07
<p>Гия Свердловский © YouTube /<a href="https://www.youtube.com/watch?v=FOjskbyBAw8&t=27s" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Прайм Крайм"</a></p>

Гия Свердловский © YouTube / "Прайм Крайм"

В ресторане "Дворянское гнездо" на Рублёвском шоссе задержали 48-летнего вора в законе Георгия Акоева, более известного в криминальных кругах как Гия Свердловский. Об этом сообщает агентство "Прайм Крайм".

Отмечается, что операцию проводили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России. Как сообщает издание, Гия остался единственным вором в законе на Урале, он необходим региональным силовикам для удержания усложнившейся криминогенной ситуации под контролем.

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Также опубликован допрос злоумышленника, на котором он рассказывает, что приехал в Москву шесть дней назад с супругой, чтобы "купить детям подарки".

Ранее Лайф рассказывал, что в Афинах на глазах у семьи застрелили грузинского вора в законе Шотико. О напавшем известно лишь, что он был одет во всё чёрное.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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