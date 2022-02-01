Главой Администрации Президента Казахстана назначен Мурат Нуртлеу
Вместе с тем глава государства Токаев освободил его от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики в связи с переходом на другую работу.
Новый руководитель АП Казахстана Мурат Нуртлеу © Instagram / berikuali
Руководителем Администрации Президента Казахстана назначен Мурат Нуртлеу. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Назначить Нуртлеу Мурата Абугалиевича руководителем Администрации Президента Республики Казахстан", — говорится в указе главы государства Касым-Жомарта Токаева.
Вместе с тем глава республики освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана в связи с переходом на другую работу.
Ранее стало известно, что экс-глава АП Казахстана Кошанок избран спикером нижней палаты парламента. Решено также вручить ему удостоверение и нагрудный знак установленного образца. Ранее глава республики освободил его от занимаемой до этого должности.
Комментариев: 0