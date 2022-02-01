Главой Администрации Президента Казахстана назначен Мурат Нуртлеу

Токаев не видит необходимости в международном расследовании беспорядков в Казахстане

Вместе с тем глава республики освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Казахстана в связи с переходом на другую работу.

Ранее стало известно, что экс-глава АП Казахстана Кошанок избран спикером нижней палаты парламента. Решено также вручить ему удостоверение и нагрудный знак установленного образца. Ранее глава республики освободил его от занимаемой до этого должности.