Тело женщины обнаружили в затопленном горячей водой подвале дома во Владивостоке

Во Владивостоке после откачки воды из затопленного подвала дома обнаружили тело женщины. По данному факту проводится проверка, сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю.

"26 января 2022 года после откачки горячей воды из затопленного подвала многоквартирного жилого дома по улице Ивановская в городе Владивостоке обнаружено частично скелетированное тело женщины. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители уже установили личность женщины. Известно, что она жила в этом же доме и злоупотребляла спиртным. Сейчас выясняются причины смерти и другие обстоятельства происшествия.