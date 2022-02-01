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Соратник Ельцина Бурбулис рассказал, как первый президент РФ отмечал свой день рождения

По словам советника, первый глава РФ терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций.

1 февраля, 05:59
<p>Борис Ельцин. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> </p>

Борис Ельцин. Фото © Wikipedia

Первый президент России Борис Ельцин не любил шумные компании в свой день рождения, который он отмечал 1 февраля, однако трепетно относился к празднованию события и мог даже спеть. Об этом рассказал его советник и ближайший соратник в 1990‒1992 годы, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в беседе с Ura.ru.

"Борис Николаевич всегда трепетно и отзывчиво воспринимал свой день рождения и своих родных, близких, коллег. Это всегда был праздник. Он не любил шумные компании и случайных гостей, но был безгранично отзывчив и добр. Мог подпевать, когда дело доходило до каких-то человеческих, дружеских эмоций", — рассказал он.

По словам Бурбулиса, Ельцин терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций. В этом отношении он был открытым, доступным и искренним человеком.

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Свой день рождения Ельцин отмечал скромно, независимо от того, в каком окружении проходит празднество — с домашними, в деловом или дружеском обществе. И это всегда было "корректно, без каких-либо фейерверков и митингов".

"Это было достойно, когда с уважением относились друг к другу и пониманием, почтением к имениннику. Было всегда хорошо и приятно общаться", — подчеркнул Бурбуслис.

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. 12 июня 1991 года Ельцина избрали первым президентом РСФСР, он набрал 57% голосов избирателей. Во время его правления произошёл августовский путч, а также распад Советского Союза. Первый глава страны объявил об отставке 31 декабря 1999 года.

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Ранее заместитель первого президента РФ Александр Руцкой рассказал о настроении Ельцина после заключения Беловежских соглашений. По словам политика, сразу после получения известий он обратился к Михаилу Горбачёву с просьбой спасти страну.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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