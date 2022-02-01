Соратник Ельцина Бурбулис рассказал, как первый президент РФ отмечал свой день рождения

Первый президент России Борис Ельцин не любил шумные компании в свой день рождения, который он отмечал 1 февраля, однако трепетно относился к празднованию события и мог даже спеть. Об этом рассказал его советник и ближайший соратник в 1990‒1992 годы, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис в беседе с Ura.ru.

"Борис Николаевич всегда трепетно и отзывчиво воспринимал свой день рождения и своих родных, близких, коллег. Это всегда был праздник. Он не любил шумные компании и случайных гостей, но был безгранично отзывчив и добр. Мог подпевать, когда дело доходило до каких-то человеческих, дружеских эмоций", — рассказал он.

По словам Бурбулиса, Ельцин терпеливо и спокойно относился к поздравительным речам, принимая всю радостность и условность этих традиций. В этом отношении он был открытым, доступным и искренним человеком.

Свой день рождения Ельцин отмечал скромно, независимо от того, в каком окружении проходит празднество — с домашними, в деловом или дружеском обществе. И это всегда было "корректно, без каких-либо фейерверков и митингов".

"Это было достойно, когда с уважением относились друг к другу и пониманием, почтением к имениннику. Было всегда хорошо и приятно общаться", — подчеркнул Бурбуслис.

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка Талицкого района Свердловской области. 12 июня 1991 года Ельцина избрали первым президентом РСФСР, он набрал 57% голосов избирателей. Во время его правления произошёл августовский путч, а также распад Советского Союза. Первый глава страны объявил об отставке 31 декабря 1999 года.