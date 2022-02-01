Волонтёры нашли тело пропавшей девочки из Новгородской области
Подробности поисковой операции не приводятся. Комментариев правоохранителей по этому поводу пока также нет.
Погибшая девочка © "ЧП 53 Великий Новгород. Новости"
В Новгородской области нашли тело девочки, пропавшей ночью 25 января. Об этом сообщили волонтёры поисково-спасательного отряда "Феникс".
"Найдена. Погибла", — говорится в сообщении отряда в соцсети "ВКонтакте".
Никаких подробностей не приводится. Волонтёры также выразили соболезнования в связи со смертью малышки. Комментариями правоохранителей Лайф пока не располагает.
Напомним, в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла маленькая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Следственный комитет показал видео из дома семьи.
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