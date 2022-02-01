Telegraph: Джонсон может посетить Киев, несмотря на контакт с "ковидным" министром

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД Лиз Трасс, даже несмотря на это, может посетить Украину. В пресс-службе главы правительства заявили, что это случится, только если результаты тестов на ковид у него будут отрицательными.

"На Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр всё равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат", — приводит газета Telegraph сообщение канцелярии.

Там считают, что визит Джонсона на Украину станет демонстрацией поддержи со стороны Лондона. Предполагается, что премьер Британии обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "враждебную активность" России.