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Telegraph: Джонсон может посетить Киев, несмотря на контакт с "ковидным" министром

Предполагалось, что премьер должен полететь в республику вместе с главой МИД Лиз Трасс, однако та накануне ушла на самоизоляцию из-за положительного теста.

1 февраля, 05:01
<p>Борис Джонсон © ТАСС / РА</p>

Борис Джонсон © ТАСС / РА

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД Лиз Трасс, даже несмотря на это, может посетить Украину. В пресс-службе главы правительства заявили, что это случится, только если результаты тестов на ковид у него будут отрицательными.

"На Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр всё равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат", приводит газета Telegraph сообщение канцелярии.

Там считают, что визит Джонсона на Украину станет демонстрацией поддержи со стороны Лондона. Предполагается, что премьер Британии обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "враждебную активность" России.

Глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину

Глава МИД Британии заразилась ковидом перед визитом на Украину

Лайф напоминает, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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