Telegraph: Джонсон может посетить Киев, несмотря на контакт с "ковидным" министром
Предполагалось, что премьер должен полететь в республику вместе с главой МИД Лиз Трасс, однако та накануне ушла на самоизоляцию из-за положительного теста.
Борис Джонсон © ТАСС / РА
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который контактировал с заразившейся коронавирусом главой МИД Лиз Трасс, даже несмотря на это, может посетить Украину. В пресс-службе главы правительства заявили, что это случится, только если результаты тестов на ковид у него будут отрицательными.
"На Даунинг-стрит подтвердили, что премьер-министр всё равно поедет во вторник на Украину при условии, что тестирование на вирус будет показывать отрицательный результат", — приводит газета Telegraph сообщение канцелярии.
Там считают, что визит Джонсона на Украину станет демонстрацией поддержи со стороны Лондона. Предполагается, что премьер Британии обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским "враждебную активность" России.
Лайф напоминает, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Тем не менее риторика Запада не меняется.
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