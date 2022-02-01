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Большинство россиян положительно относится к четырёхдневной рабочей неделе

При этом почти половина респондентов отрицательно оценила готовность своих компаний к такому графику работы. Однако 6% опрошенных отметили, что их организации уже готовы к подобному переходу.

1 февраля, 05:36

© Pixabay

Большинство россиян (78%) положительно относится к сокращению рабочих дней до четырёх. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса "Работа.ру", которые есть в распоряжении РИА "Новости". Исследование проводилось в январе, в нём приняло участие 5000 пользователей из всех регионов РФ.

При этом 47% респондентов отрицательно оценили готовность своих компаний к такому графику работы. Они отмечают, что он им не подходит. Однако 21% опрошенных заявили, что такой переход вполне реален, но для него нужно более полугода. По мнению ещё 15%, сокращение рабочей недели потребует несколько месяцев, а 11% респондентов указали срок в несколько недель. Всего 6% участников опроса заявили о полной готовности компаний к переходу к такому графику.

Кроме того, семь из десяти россиян уверены, что сокращение количества рабочих дней положительно скажется на работоспособности команды. Не согласно с такой позицией всего 5% опрошенных, а 25% респондентов считают, что изменение графика не повлияет на продуктивность.

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73% участников опроса считают, что четырёхдневка положительно скажется на атмосфере в коллективе. Лишь 4% думают, что такая рабочая неделя отрицательно повлияет на обстановку в команде, а 23% уверены, что это никак не повлияет на отношения коллег.

Ранее Лайф рассказывал, что зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал сохранять зарплаты в случае перехода на четырёхдневку. Кроме того, по словам зампреда Совбеза, пандемия создала условия для развития тренда на удалённую работу и Правительство РФ этому тренду всячески способствует.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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