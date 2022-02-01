Тело пропавшей новгородской девочки нашла соседка, когда убирала снег на своём участке
По данным Лайфа, следов насильственной смерти не обнаружено. Однако, вероятно, малышку перебросили на соседний участок, так как она сама не смогла бы преодолеть забор.
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Тело девочки, пропавшей в Новгородской области ночью 25 января, нашли в 50 метрах от дома, во дворе у соседей, живущих напротив. Труп обнаружила местная жительница, когда убирала снег. Об этом Лайфу сообщил источник.
Отмечается, что на теле малышки не нашли следов насильственной смерти. При этом она лежала лицом вниз, было немного крови. Пока устанавливается, как девочка оказалась во дворе чужого дома. Вероятно, её перебросили через забор, поскольку сама она его преодолеть не смогла бы.
Напомним, в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла маленькая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Следственный комитет показал видео из дома семьи. Тело малышки удалось найти только спустя почти неделю.
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