Тело пропавшей новгородской девочки нашла соседка, когда убирала снег на своём участке

Тело девочки, пропавшей в Новгородской области ночью 25 января, нашли в 50 метрах от дома, во дворе у соседей, живущих напротив. Труп обнаружила местная жительница, когда убирала снег. Об этом Лайфу сообщил источник.

Отмечается, что на теле малышки не нашли следов насильственной смерти. При этом она лежала лицом вниз, было немного крови. Пока устанавливается, как девочка оказалась во дворе чужого дома. Вероятно, её перебросили через забор, поскольку сама она его преодолеть не смогла бы.