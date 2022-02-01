Власти Казахстана намерены открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

Власти Казахстана намерены открыть постоянное представительство республики при Организации Договора о коллективной безопасности в Москве. Такие данные приводятся в проекте указа Касым-Жомарта Токаева, находящегося на общественном обсуждении до 15 февраля.

"Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ", — говорится в документе, опубликованном в базе открытых нормативно-правовых актов.

В пояснительной записке к указу отмечается, что основной его целью является приведение статуса полномочного представителя Казахстана в Постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой ОДКБ, а также законодательством республики в области дипломатической службы.