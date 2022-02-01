Экс-глава АП Казахстана Кошанов избран спикером нижней палаты парламента

Бывшего главу администрации президента Казахстана Ерлана Кошанова избрали спикером нижней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан", — говорится в постановлении.

Вместе с тем решено передать Кошанову вакантный мандат депутата Мажилиса (нижняя палата) Парламента Казахстана, а также вручить ему удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

Как отметил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в "Инстаграме", Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Кошанова от должности руководителя администрации главы республики ввиду перехода на другую работу.