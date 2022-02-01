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Экс-глава АП Казахстана Кошанов избран спикером нижней палаты парламента

Решено также вручить ему удостоверение и нагрудный знак установленного образца. Ранее глава республики освободил его от занимаемой до этого должности.

1 февраля, 06:35

Бывший глава администрации президента Ерлан Кошанов (слева) © Instagram / berikuali

Бывшего главу администрации президента Казахстана Ерлана Кошанова избрали спикером нижней палаты парламента. Об этом сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии республики.

"Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановляет зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом Мажилиса Парламента Республики Казахстан", — говорится в постановлении.

Вместе с тем решено передать Кошанову вакантный мандат депутата Мажилиса (нижняя палата) Парламента Казахстана, а также вручить ему удостоверение и нагрудный знак установленного образца.

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Как отметил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в "Инстаграме", Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении Кошанова от должности руководителя администрации главы республики ввиду перехода на другую работу.

Ранее Лайф писал, что в Казахстане спикер нижней палаты Нурлан Нигматулин парламента сложил полномочия. Тогда же в ЦИК указали, что эту должность займёт Кошанов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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