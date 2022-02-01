Спикер парламента Армении Симонян подписал заявление об отставке президента Саркисяна

Напомним, глава страны Саркисян объявил о своём уходе с поста президента вечером 23 января. Одной из причин этого решения он назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны. Также Саркисян отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов. В тот же день парламент получил его обращение.