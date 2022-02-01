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Спикер парламента Армении Симонян подписал заявление об отставке президента Саркисяна

Соответствующее обращение глава государства подал 23 января. Одной из причин этого решения он назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны.

1 февраля, 06:46
<p>Армен Саркисян © ТАСС / Zuma</p>

Армен Саркисян © ТАСС / Zuma

Спикер парламента Армении Ален Симонян подписал заявление об отставке президента страны Армена Саркисяна. Соответствующий документ опубликован на сайте законодательного органа государства.

"Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьёй 142 конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания, считать полномочия президента республики Армена Саркисяна прекращёнными", — говорится в заявлении.

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Напомним, глава страны Саркисян объявил о своём уходе с поста президента вечером 23 января. Одной из причин этого решения он назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны. Также Саркисян отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов. В тот же день парламент получил его обращение.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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