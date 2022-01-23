Парламент Армении получил обращение президента Армена Саркисяна об отставке

Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Одной из причин этого решения он назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны. Также Саркисян отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов.