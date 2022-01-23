Парламент Армении получил обращение президента Армена Саркисяна об отставке
68-летний политик объявил о своём уходе с поста главы государства вечером 23 января.
Армен Саркисян. © ТАСС / Наталия Федосенко
Национальное собрание (парламент) Армении получил обращение президента страны Армена Саркисяна об отставке. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера законодательного органа Цовинар Хачатрян.
"Мы получили обращение президента (об отставке. — Прим. Лайфа)", — приводит её слова РИА "Новости".
Напомним, 23 января президент Армении Армен Саркисян сообщил, что уходит со своего поста. Одной из причин этого решения он назвал отсутствие инструментов влияния на радикальные процессы внутренней и внешней политики страны. Также Саркисян отметил, что институт президента сейчас не должен становиться объектом сплетен и теорий заговора, отвлекая тем самым внимание общественности от важнейших для Армении вопросов.
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