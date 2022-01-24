Прерванный транзит: Какие события заставили подать в отставку президента Армении Политолог Айк Халатян — о том, почему Армен Саркисян внезапно принял решение уйти. 24 января, 11:43 Президент Армении Армен Саркисян. Фото © ТАСС / Армен Саркисян

Накануне вечером президент Армении Армен Саркисян неожиданно сообщил, что подаёт в отставку с поста главы государства. И хотя с учётом весьма ограниченных полномочий в условиях парламентской формы правления его отставка практически не повлияет на внутри- и внешнеполитический курс действующей власти, важны причины, побудившие президента пойти на этот шаг. Не исключено, что за отставкой Армена Саркисяна последуют очень резонансные события, которые окажут сильнейшее влияние на будущее страны.

При этом если недавний кризис в Казахстане некоторые российские эксперты попытались связать с напряжённой ситуацией вокруг Украины, увидев в нём попытку Запада создать новый очаг напряжённости около границ России, в случае с Арменией это не так. Несмотря на тесные связи Армена Саркисяна с Великобританией (он долгие годы был послом Армении в Лондоне, а также занимался бизнесом), отставка армянского президента не является указанием извне, тем более с целью насолить России. К слову, в своих последних интервью Армен Саркисян регулярно подчёркивал важность сохранения и развития армяно-российских союзнических отношений.

По мнению многих армянских экспертов и оппозиционных политиков, отставка Саркисяна преследует цель избежать ответственности за предстоящие позорные соглашения с Турцией и Азербайджаном, которые будущие поколения (не исключено, что даже нынешнее) припомнят всем участникам процесса со стороны Армении. А судя по публичным заявлениям премьер-министра Никола Пашиняна, он готов на существенные (а для многих в Армении позорные и губительные) уступки для нормализации отношений с Азербайджаном и Турцией.

В своём заявлении Саркисян на это намекает: "Это решение совершенно неэмоциональное и исходит из определённой логики. В нынешние сложные для страны и нации времена президент не имеет необходимых инструментов для оказания влияния на фундаментальные процессы во внутренней и внешней политике".

При этом довольно странно выглядит утверждение президента, назвавшего причиной отставки то, что он "вынужден быть гарантом государственности, фактически не имея никаких реальных инструментов", что он не может никак влиять не политические события. Получается, что, принимая в 2018 году предложение Сержа Саргсяна стать президентом, он не изучил новую конституцию, по которой после перехода к парламентской форме правления у президента практически не осталось никаких серьёзных полномочий и фактически единственным способом влияния на политические процессы является право обращения в Конституционный суд. И лишь четыре года спустя действующий президент осознал, что, согласно новой конституции, не имеет никаких рычагов влияния на процессы.

Ещё более странно выглядит недовольство президента ограниченностью своих полномочий после его действий во время конфликта Пашиняна с Конституционным судом, когда Армен Саркисян в 2020-м добровольно согласился на ещё большее ограничение своих полномочий, чтобы помочь премьеру взять под контроль КС и сместить неугодного Пашиняну председателя суда.

Вообще, у Армена Саркисяна сложились довольно интересные отношения с действующим премьером. Пашинян в бытность оппозиционером заявлял о незаконности избрания Саркисяна президентом (после перехода к парламентской республике президента избирают не граждане страны путём прямого голосования, а депутаты Национального собрания) из-за якобы наличия у него британского гражданства. После прихода к власти Пашинян кардинально поменял свою позицию по этому вопросу и начал утверждать, что у президента с документами всё нормально и он не нарушал норм армянского законодательства. До окончания войны в Карабахе президент и премьер на публике всячески демонстрировали свои хорошие отношения. После войны Саркисян заявил, что узнал о трёхстороннем соглашении 9 ноября лишь из прессы и призвал Пашиняна уйти в отставку. Однако во время конфликта военного руководства с Пашиняном он фактически помог премьеру удержаться у власти. И, к примеру, после победы Пашиняна на досрочных выборах 20 июня прошлого года регулярно как ни в чём не бывало участвовал в мероприятиях совместно с премьером (в отличие, например, от также призвавшего Пашиняна уйти в отставку после поражения в войне католикоса всех армян Гарегина Второго).

Сейчас остаётся открытым вопрос политического будущего Армена Саркисяна: вернётся ли он в столь любимый им Лондон или решит продолжить политическую борьбу, прямо или завуалированно возглавив одну из политических сил. С одной стороны, уже у бывшего президента слабые связи внутри страны и довольно пошатнувшийся за эти годы рейтинг (существенная часть общества воспринимает его как "политического туриста", всё время разъезжающего по миру за счёт налогоплательщиков, зачастую без каких-то видимых результатов и договорённостей для страны). С другой — у Армена Саркисяна очень влиятельные связи в мире, несоразмерные с другими армянскими политиками (в своё время именно ему Джо Байден первым сообщил, что намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США), а также возможность при должной пиар-работе стать лидером "третьей силы", которая будет претендовать на голоса тех избирателей, кто выступает против Пашиняна, но при этом не хочет возврата к власти Роберта Кочаряна или Сержа Саргсяна. Хотя надо заметить, что в последнее время развернулась яростная борьба за роль лидера "третьей силы", а само армянское общество, его политизированная часть, как показали досрочные выборы 2021 года, очень радикализировано и расколото на фанатов Пашиняна и его противников.

При этом Армен Саркисян может отказаться от дальнейшей политической борьбы из-за проблем со здоровьем. Именно из-за них он в 1997 году отказался от должности премьера во время президентства Левона Тер-Петросяна (на должности главы правительства его тогда сменил Роберт Кочарян). Да и нынешнее заявление об отставке с поста президента он сделал после того, как по завершении довольно насыщенного визита в ОАЭ отправился в краткосрочный отпуск для прохождения медицинского обследования.

Что касается кандидатуры нового президента, то пока трудно сказать, кого Пашинян выдвинет на утверждение парламента. Тем более с учётом того, что у него сильнейший кадровый дефицит, а главным качеством для назначения на важные посты Пашинян рассматривает личную лояльность к себе, а не профессиональные качества кандидатов. Поэтому можно лишь уверенно утверждать, что новый президент будет полностью лояльным к Пашиняну человеком, который станет безропотно подписывать любые законы или международные договора, воздерживаясь от какой-либо публичной критики действий властей. При этом с учётом того, что должность президента в Армении чисто символическая, избрание нового президента никак не изменит нынешний курс действующих властей во внешней и внутренней политике. Само же избрание "человека Пашиняна" с учётом уверенного большинства в парламенте правящей партии — чисто технический вопрос.

Авторы Иванов Алексей