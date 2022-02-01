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Актёр Владимир Конкин рассказал о последнем телефонном разговоре с Куравлёвым

Несмотря на редкое общение, артист знал о тяжёлом положении друга. Однако он старался не вмешиваться, поскольку рядом с товарищем были родные, готовые всегда прийти на помощь.

1 февраля, 07:33
<p>Актёр Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Актёр Леонид Куравлёв. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Актёр Владимир Конкин был знаком с Леонидом Куравлёвым около 46 лет, их дружба была "волнообразной", но крепкой. В эфире программы "Пусть говорят" артист рассказал о последнем разговоре с товарищем и коллегой.

Конкин отметил, что иногда они много общались благодаря совместной работе, а затем могли не контактировать по 10 лет. Однако, когда у артиста погибла дочь, Куравлёв оказал ему настоящую поддержку.

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"Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Лёня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно... Он наговорил столько всего на автоответчик", — признался актёр и добавил, что потом сам перезвонил другу и говорил с ним очень долго.

В последний раз Конкин общался с актёром 26 сентября 2020 года. Он заметил, что знал о тяжёлом положении друга, несмотря на их редкое общение, однако старался не вмешиваться в эту ситуацию, поскольку рядом с Куравлёвым были родные, готовые всегда прийти на помощь.

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Ранее актриса Ирина Безрукова рассказала о последней встрече с Куравлёвым в медцентре. Новость о смерти 85-летнего артиста стала для неё обескураживающей. Безрукова призналась, что не может описать словами, насколько обидно и жалко терять таких великих людей.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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