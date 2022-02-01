Актёр Владимир Конкин рассказал о последнем телефонном разговоре с Куравлёвым

Актёр Владимир Конкин был знаком с Леонидом Куравлёвым около 46 лет, их дружба была "волнообразной", но крепкой. В эфире программы "Пусть говорят" артист рассказал о последнем разговоре с товарищем и коллегой.

Конкин отметил, что иногда они много общались благодаря совместной работе, а затем могли не контактировать по 10 лет. Однако, когда у артиста погибла дочь, Куравлёв оказал ему настоящую поддержку.

"Последний его звонок изумил! Когда погибла дочь, мне на домашний телефон звонит Лёня. Это было настолько необыкновенно, настолько непривычно... Он наговорил столько всего на автоответчик", — признался актёр и добавил, что потом сам перезвонил другу и говорил с ним очень долго.

В последний раз Конкин общался с актёром 26 сентября 2020 года. Он заметил, что знал о тяжёлом положении друга, несмотря на их редкое общение, однако старался не вмешиваться в эту ситуацию, поскольку рядом с Куравлёвым были родные, готовые всегда прийти на помощь.