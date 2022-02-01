"Скиф" среди ясного неба: Россия может перебросить к южной границе США секретные донные ракеты О существовании комплекса "Скиф" не было известно много лет. Технология создания таких ракет строго охраняется, однако развёртывание этого оружия позволит купировать любую угрозу военного нападения. 31 января, 21:40 Транспортно-пусковая установка комплекса РС-24 "Ярс" и бронеавтомобили "Тигр" с БМДУ "Арбалет". Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Ядерное копьё "Посейдона"

В конце 70-х, когда противостояние СССР и стран Запада достигло своего пика, в Генеральном штабе пришли к выводу, что традиционные баллистические ракеты, в том числе и на подвижном шасси, могут быть ликвидированы первой волной ядерного удара сил США и НАТО. К продумыванию альтернативного ответа подключились сразу несколько ведущих институтов, и результаты не заставили себя долго ждать. Первым (и относительно бюджетным) решением стал проект боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) с ракетой РТ-23 УТТХ, разработанной в КБ "Южное". Несмотря на очевидные недостатки, например высокую вероятность аварии и опрокидывания на железнодорожном полотне, "ядерный поезд" прослужил в составе РВСН несколько лет, после чего попал под договор о стратегических вооружениях и был списан.

Второе предложение поступило военным от разработчиков морской техники — ЦКБ "Рубин" и ГРЦ Макеева описали концепт баллистической донной ракеты, которую можно отправить к месту боевого дежурства на любом пригодном для этого корабле. Донести до военных очевидную мысль о необходимости оружия, которое можно разместить "под самым носом" у вероятного противника, удалось лишь к середине 90-х, после чего работа над уникальным оружием закипела.

"Скиф" среди ясного неба

Баллистическая ракета "Скиф". Фото © Армия Cегодня

Первые сообщения об испытаниях таких ракет в Белом море появились в 2013 году. Тогда СМИ со ссылкой на военных сообщили, что боевых возможностей "Скифа" будет достаточно для уничтожения целей без привлечения подводных лодок. Однако технические детали этого проекта долгое время оставались в тайне. Частично разгадка секрета оружия пришла сама собой. Один из разработчиков проекта — это Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева, а в качестве основы для "Скифа" с высокой долей вероятности могли выбрать ракету "Синева" — основной вид вооружения для большинства подводных лодок "Дельфин" проекта 667БДРМ.

Лишь в 2017 году существование комплекса подтвердили официально — о том, что Россия располагает таким оружием, заявил глава Комитета Совфеда по обороне и безопасности и экс-главком ВКС России Виктор Бондарев. Однако ни принцип действия, ни возможные носители "Скифа" не раскрывались военными и не раскрываются до сих пор. Ряд специалистов, служивших на подводных лодках стратегического назначения, полагают, что оружие может иметь минимум две модификации.

Как пояснил Лайфу бывший командир ракетной боевой части подводной лодки ТК-12 "Симбирск" проекта 941 "Акула" Евгений Пономарёв, "Синева" — относительно простая ракета, технология которой достаточно исследована, чтобы применяться в таких проектах.

"Синева" — это возможная, гипотетическая точка отсчёта. Жидкостные ракеты — это не предел современных технологий, и постепенный отказ от них во многом объясняется тонкостями производства, поскольку все современные твердотопливные ракеты производят в России, а жидкостные во времена СССР делали на Украине. Твердотопливные ракеты стабильнее, и такая у нас уже есть — называется она "Булава" Евгений Пономарёв Бывший командир ракетной боевой части подводной лодки ТК-12 "Симбирск"

По словам Пономарёва, значительную часть испытаний твердотопливные ракеты (особенно по длительному хранению и пускам из-под воды) в Советском Союзе прошли ещё во времена боевой службы подлодок проекта 941 "Акула", на борту которых находилось 20 ракет Р-39 с дальностью пуска в 11 тыс. километров.

Ракета системы "Периметр"

Официальных комментариев от военных по поводу создания такого комплекса нет, однако отставные подводники поясняют, что хранить такие ракеты на глубине — задача не из лёгких. Первое и главное требование — надёжный и полностью герметичный контейнер, в котором ракета сможет надёжно лежать на дне хотя бы 10–15 лет. По сообщениям из открытых источников, на испытаниях контейнер с ракетой погружали под воду с борта подводной лодки "Саров" — на неё установили специальную торпедную секцию "повышенной размерности", внутри которой помещался контейнер с ракетой.

Донные ракеты "Скиф", по мнению аспиранта Университета Тохоку, разработчика подводных дронов Михаила Звонкова, могут обладать меньшей дальностью пуска, чем ракеты "Синева" и "Булава", однако менее смертоносными от этого они не станут.

Главное в таком вооружении — это выполнение задачи. В конфигурации с максимальным боевым оснащением такая ракета могла пролетать восемь тысяч километров. Если разместить ракеты где-нибудь на дне Лофотенской котловины или в водах моря Бофорта, то можно "срезать" три четверти пути и повысить мощность зарядов. А этого достаточно, чтобы получить возможность наносить массированный ядерный удар Михаил Звонков Аспирант Университета Тохоку, разработчик подводных беспилотников

Подводный аппарат "Посейдон"

Океанская многоцелевая система "Посейдон". Фото © ТАСС / Снимок с видео / Пресс-служба Минобороны РФ

Одним из тёмных пятен в истории с донными ракетами "Скиф" остаётся подводная лодка, которая примет на борт уникальное оружие. Известные носители ядерного оружия для таких задач не подходят, а это значит, что миссии по погружению ракет на океанское дно будет выполнять "подводный спецназ" — корабли особого назначения и носители глубоководных аппаратов "Посейдон". В списке этих кораблей числятся К-329 "Белгород", БС-64 "Подмосковье". Третьим кораблём в списке должен стать атомный "Ульяновск" — подлодка проекта 09853.

Ряд экспертов отмечают, что к этому времени "Скиф" могут модернизировать — разделяющиеся головные части могут получить дополнительную защиту от электромагнитного и ракетного оружия, а также в перспективе могут получить ту же систему маневрирования, что и гиперзвуковой комплекс "Авангард". Такие технологии практически полностью исключат возможность перехвата ракет и позволят сформировать "ракетный пояс" вокруг всей территории США.

Правовая коллизия

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" в акватории Белого моря во время выполнения стрельбы гиперзвуковой ракетой "Циркон". Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Проблема заключается в том, что размещать такое оружие, как "Скиф", за пределами территориальных вод нельзя. Однако тут на помощь российским военным могут прийти два крупнейших озера в Южной Америке — Маракайбо в Венесуэле и Никарагуа в одноимённой стране. Вариант размещения "Скифа" в этих местах пока что выглядит откровенно экзотическим как с военной, так и с дипломатической точек зрения, однако если США и дальше будут накалять обстановку вокруг развёртывания стратегических вооружений, то реагировать на повышенный уровень агрессии придётся асимметрично. При этом совершенно не обязательно, чтобы ракеты были оснащены ядерными боевыми зарядами. Если допустить, что вместо ядерного боезаряда будет загружено что-то похожее на гиперзвуковые ракеты "Циркон", то математическая вероятность уничтожения американского флота ещё у причальной стенки увеличивается в несколько раз.

Кроме того, если язык дипломатии окажется недоступен для властей США, Россия оставляет за собой право выйти из договора о неразмещении ядерного оружия в 12-мильной зоне территориальных вод. Если это произойдёт, то сам смысл создания американского и европейского компонентов системы противоракетной обороны будет ликвидирован полностью, а Россия получит оружие, с помощью которого весь инструментарий для "проекции силы в любой точке мира" удастся обнулить за несколько минут.

Авторы