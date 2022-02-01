Учёный Продеус назвал детей подходящей "нишей" для "омикрона"

Штамм коронавируса "омикрон" является наиболее контагиозным, и дети для него — это подходящая ниша. Об этом заявил профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта Андрей Продеус в беседе с "Известиями".

Омикрон-штамм лучше других вариантов ковида подавляет выработку интерферонов. Эти белки играют значимую роль в ответе детского иммунитета. Данной реакцией и объясняется рост заболеваемости среди несовершеннолетних, следует из результатов исследования немецких учёных, которые опубликованы на портале BioRxiv.

"Омикрон" более контагиозный, он лучше умеет "цепляться" за рецепторы на клетках, и дети — подходящая для него ниша. К тому же дети сейчас имеют меньший иммунитет по сравнению со взрослыми, которые были привиты или переболели", — сказал Продеус.

По его словам, хотя дети омикрон-штаммом и болеют чаще, но "тяжесть их заболеваний небольшая". С мнением Продеуса согласился и вирусолог центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он отметил, что большая заразность "омикроном" среди детей по сравнению с "дельтой" объясняется тем, что у них меньше рецепторов на поверхности клеток в дыхательных путях.