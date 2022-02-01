Политолог Оленченко: США смещают акцент с темы о расширении НАТО на ситуацию вокруг Киева

США после переговоров о гарантиях безопасности хотят перевести акцент внимания с главного вопроса по остановке расширения НАТО на ситуацию вокруг Украины. Об этом Лайфу рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

"Здесь (по теме остановки продвижения НАТО на Восток. — Прим. Лайфа) могут быть контакты между руководителями России и США. Но есть препятствия: американская сторона хотела бы перевести весь спектр наших обеспокоенностей к ситуации вокруг Украины. И мы видим, что это проблема искусственно созданная", — сказал эксперт.

По словам Оленченко, хотя главный вопрос остаётся нерешённым, есть продвижение по второстепенным моментам. Например, Соединённые Штаты предполагают обсуждение тем, имеющих отношение к архитектуре безопасности. Специалист напомнил слова Лаврова, который назвал эти поднятые вопросы отголосками ранее высказанных Москвой инициатив.

"И по этим вопросам есть готовность к диалогу как с нашей стороны, так и американцев", — заключил он.