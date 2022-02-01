Политолог Оленченко: США смещают акцент с темы о расширении НАТО на ситуацию вокруг Киева
При этом по второстепенным вопросам в переговорах по безопасности есть прогресс, добавил специалист. Вашингтон намерен поднять темы, которые являются отголосками ранее высказанных Москвой инициатив.
Заседание Совета Безопасности ООН. Фото © ТАСС / AP Photo / Richard Drew
США после переговоров о гарантиях безопасности хотят перевести акцент внимания с главного вопроса по остановке расширения НАТО на ситуацию вокруг Украины. Об этом Лайфу рассказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.
"Здесь (по теме остановки продвижения НАТО на Восток. — Прим. Лайфа) могут быть контакты между руководителями России и США. Но есть препятствия: американская сторона хотела бы перевести весь спектр наших обеспокоенностей к ситуации вокруг Украины. И мы видим, что это проблема искусственно созданная", — сказал эксперт.
По словам Оленченко, хотя главный вопрос остаётся нерешённым, есть продвижение по второстепенным моментам. Например, Соединённые Штаты предполагают обсуждение тем, имеющих отношение к архитектуре безопасности. Специалист напомнил слова Лаврова, который назвал эти поднятые вопросы отголосками ранее высказанных Москвой инициатив.
"И по этим вопросам есть готовность к диалогу как с нашей стороны, так и американцев", — заключил он.
Лайф рассказывал, что вечером 26 января посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ Вашингтона в российский МИД. Содержание некоторых пунктов документа стало известно сразу, однако американцы ожидают от России, что он не будет опубликован целиком.
Представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО. Требования Москвы обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО.
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