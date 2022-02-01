"Никто не ожидал столько мутаций": Эксперты объяснили, как вёл себя ковид в теле женщины с ВИЧ из ЮАР Специалисты предупредили, что у людей с подавленным иммунитетом ковид протекает сравнительно легко, но порой очень долго, и это крайне опасно. 1 февраля, 08:36 Фото © Shutterstock

Из Южной Африки пришла новость о вопиющем случае: женщина с ВИЧ-инфекцией болела ковидом девять месяцев, и за это время коронавирус в её организме накопил 21 мутацию. Как пишет Social Science Research Network, у неё выявлен бета-штамм. Сообщается, что положительный результат теста на ковид пациентка получила ещё в январе 2021 года, но госпитализировали её лишь в сентябре.

Исследователи подчёркивают, что речь идёт не о повторном заражении — инфекция не прекращалась все эти месяцы. Кроме того, женщина в это время как следует не лечилась от ВИЧ. По опубликованным данным, с помощью антиретровирусной терапии удалось за несколько недель полностью вылечить её от ковида и улучшить ситуацию со СПИДом.

Тем не менее этот случай вызвал у учёных серьёзные опасения, что в организме с подавленным иммунитетом CoViD-19 может превратиться в хроническую инфекцию, а изобилие мутаций — прямая дорога к появлению новых опасных штаммов. Эти опасения вполне разделяет доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетёсов.

Возникшие в организме этой пациентки мутации коронавируса, к счастью, не очень влияют на его патогенность, но вирус мог оставаться в её организме ещё дольше — и тогда мог бы набрать мутации, увеличивающие либо патогенность, либо заразность, и это могло привести к образованию нового пандемичного варианта Сергей Нетёсов Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН

Надо сказать, подобный случай уже далеко не первый. К примеру, почти то же самое произошло летом 2021 года — тогда стало известно ещё об одной женщине из ЮАР, которая проболела коронавирусом семь месяцев, SARS-CoV-2 в её теле приобрёл более 30 мутаций. Похожие случаи опубликованы и учёными США и Великобритании.

В России более миллиона ВИЧ-инфицированных. Глава Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом Вадим Покровский отметил, что в стране пока не собрана статистика о том, сколько людей с ВИЧ переболело ковидом.

Насколько я знаю, у нас да, болели, конечно, но насчёт того, чтобы у них длительное время выделялся вирус, — таких данных нет пока. Случай, о котором пишут в Южной Африке, довольно редкий, и нужно ещё проверить, насколько он достоверен. Здесь возникает некоторая путаница, что если вирус долго в организме человека, то он поэтому мутировал. На самом деле за полгода или год вирус этот может мутировать и не в одном человеке, а пройти за то же время 20–30 человек и набрать гораздо больше мутаций Вадим Покровский Директор Федерального методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом

Врач-иммунолог Владимир Болибок в интервью Лайфу отметил, что похожие ситуации наблюдают и в России. Он, в частности, напомнил о женщине, у которой ковид не прекращался 318 дней. Её иммунитет был ослаблен на фоне поздней стадии лимфомы. В извлечённом из её организма SARS-CoV-2 насчитали около 40 мутаций. Врач объяснил, что такое количество видоизменений как раз и вызвано столь долгим течением инфекции.

У заразившегося коронавирусом в среднем возникает одна мало-мальски устойчивая мутация в неделю. Соответственно, если инфекция продолжается у человека неделями и месяцами, то количество мутаций накапливается. Но на выходе мы имеем только те мутации, которые сохраняют жизнеспособность Владимир Болибок Врач-иммунолог

Медик рассказал, что большинство спонтанно возникающих мутаций на самом деле оказываются не на пользу коронавирусу и лишают его способности полноценно воспроизводить себе подобных, но некоторые видоизменения оказываются как нельзя более удачными.

Никто в научном сообществе не ожидал такого развития событий — что будет столько мутаций, новых штаммов, они будут один заразнее другого. Конечно, опасность возникновения новой мутации, которая окажется не просто мутацией, а новым штаммом, всё время сохраняется Владимир Болибок Врач-иммунолог

Врач напомнил, что, по общему мнению мировой медицины, штамм "омикрон" сформировался в организме человека с очень слабым иммунитетом, скорее всего — ВИЧ-инфицированного.

Подавление иммунной системы, с одной стороны, приводит к тому, что вирус не убивает человека, у него не развивается убийственный цитокиновый шторм, не развиваются летальные тромбозы, сосуды не забиваются тромбами, люди не погибают от инсульта, от инфаркта. Но, с другой стороны, у людей очень долго существует коронавирусная инфекция Владимир Болибок Врач-иммунолог

Вирусолог Сергей Нетёсов привёл в пример возникновение альфа-штамма: предполагается, что он впервые появился у пациентов с онкологическими заболеваниями. Однако доктор наук подчеркнул, что меньше всего препятствий SARS-CoV-2 встречает в организмах именно тех больных, которым приходится принимать лекарства для подавления иммунитета. Поэтому учёный убеждён, что такие препараты нужно назначать максимально осторожно, то есть только тогда, когда это действительно необходимо.

Цитокиновый шторм возникает примерно у 1–5% больных коронавирусом. И, когда он у них возникает, тогда такую избыточную иммунную ситуацию необходимо подавлять, но это как метод экстренного лечения применяется, а не как метод хронического подавления иммунитета. Подавлять его у обычных больных категорически не рекомендуется, потому что у них ковид может перейти в хроническую или более тяжёлую форму. Поэтому лечат такими препаратами, как дексаметазон, или другими препаратами для подавления цитокинового шторма только в тех ситуациях, когда это действительно НАДО делать Сергей Нетёсов Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН

Но если мутации вируса — процесс естественный и неизбежный, то его распространение — как раз то, что можно контролировать, подчеркнул доктор биологических наук.

Те страны, где охват вакцинации был больше 80%, побороли "дельту". Они же "дельту" побороли! И мы её начали побеждать. Сергей Нетёсов Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН

Учёный выразил одобрение работе центра Гамалеи над созданием обновлённого варианта вакцины "Спутник V" против штамма "омикрон". Противников же вакцинации от коронавируса доктор наук назвал людьми, которые "тащат страну в XIX век".

Им было бы полезно почитать, сколько детей умерло у Петра Первого и в каком возрасте, сколько детей дожили до 20 лет у Льва Толстого... А ведь это уже конец XIX века. Когда люди об этом узнают, они будут по-другому относиться и к вакцинам, и ко всему остальному Сергей Нетёсов Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологий, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН

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