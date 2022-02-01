В России за сутки госпитализировали 17 487 человек с коронавирусом

В России за прошедшие сутки с коронавирусом госпитализировали 17 487 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением болезни.

Отмечается, что за этот же период выздоровел 40 301 пациент, а общее число людей, поборовших болезнь, за всё время достигло 10 288 582. Всего в России выявили 11 986 913 случаев CoViD-19, из которых 125 836 подтвердились за последние 24 часа. За сутки в РФ умерло 663 заражённых человека, общее число летальных исходов достигло 332 012.