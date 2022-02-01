Доктор Комаровский рассказал о неожиданных последствиях курения мужчин для потомков
Специалист добавил, что понять этот генетический механизм пока не удаётся, хотя закономерность выявили в ходе исследования, в котором участвовали тысячи людей.
Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский. Фото © VK / eokomarovskiy
Врач-педиатр высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданное последствие курения для мужчин, которое вызывает ожирение у их внучек. Об этом он рассказал в эфире своей ютуб-передачи "Комаровости".
"У внучек курящих мужчин масса жира в теле в среднем на 3,5–5,5 килограмма больше, чем у родственниц противников табака. В случае если курил дед по материнской линии, то этот показатель увеличивается до 5,5–6,1 килограмма", — сказал он.
При этом на предрасположенность к полноте не влияет наличие дурной привычки у самой женщины, добавил Комаровский. Однако понять этот генетический механизм пока не удаётся, хотя закономерность выявили в ходе исследования, в котором участвовали тысячи людей.
"Но то, что это так и есть, сомнений по большому счёту не вызывает", — заключил врач.
Ранее Лайф со ссылкой на хирурга Зинченко рассказал, как скоро восстанавливаются лёгкие бывших курильщиков. По словам медика, это зависит от общего состояния организма человека. Как правило, на полное оздоровление уходят годы, а то и десятилетия.
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