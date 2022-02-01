Доктор Комаровский рассказал о неожиданных последствиях курения мужчин для потомков

Врач-педиатр высшей категории и телеведущий Евгений Комаровский назвал неожиданное последствие курения для мужчин, которое вызывает ожирение у их внучек. Об этом он рассказал в эфире своей ютуб-передачи "Комаровости".

"У внучек курящих мужчин масса жира в теле в среднем на 3,5–5,5 килограмма больше, чем у родственниц противников табака. В случае если курил дед по материнской линии, то этот показатель увеличивается до 5,5–6,1 килограмма", — сказал он.

При этом на предрасположенность к полноте не влияет наличие дурной привычки у самой женщины, добавил Комаровский. Однако понять этот генетический механизм пока не удаётся, хотя закономерность выявили в ходе исследования, в котором участвовали тысячи людей.

"Но то, что это так и есть, сомнений по большому счёту не вызывает", — заключил врач.