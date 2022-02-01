Учёные выяснили, что зарабатывающие больше партнёров женщины чаще симулируют оргазм

Женщины, которые зарабатывают больше своих партнёров, симулируют оргазм в два раза чаще. К такому выводу пришли в ходе исследования американские учёные из Университета Южной Флориды. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Согласно официальным данным, на 2020 год симулирует оргазм каждая пятая женщина. В этой связи исследователи провели опрос, используя восприятие ими ненадёжной мужественности различными способами. В нём приняло участие 157 девушек.

"Женщины ставят потребности партнёра в приоритет над собственными желаниями. Когда общество создаёт невозможные стандарты мужественности, проигрывают все", — отметила профессор Джессика Джордан.

Она рассказала, что результаты исследования не стоит расценивать в качестве неудачи мужчин или женщин. Специалисты в будущем собираются провести такие же исследования среди однополых пар и изучить другие причины, из-за которых происходит симуляция оргазма.

Кроме того, учёные подчеркнули, что есть несколько способов сделать сексуальное удовольствие более интенсивным и ярким. Например, с помощью тренировки интимных мышц и контроля дыхания.