НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Учёные выяснили, что зарабатывающие больше партнёров женщины чаще симулируют оргазм

Специалисты в будущем собираются провести такие же исследования среди однополых пар и изучить другие причины, из-за которых происходит имитация сексуального удовольствия.

1 февраля, 08:47

Фото © Shutterstock

Женщины, которые зарабатывают больше своих партнёров, симулируют оргазм в два раза чаще. К такому выводу пришли в ходе исследования американские учёные из Университета Южной Флориды. Результаты опубликованы в журнале Social Psychological and Personality Science.

Согласно официальным данным, на 2020 год симулирует оргазм каждая пятая женщина. В этой связи исследователи провели опрос, используя восприятие ими ненадёжной мужественности различными способами. В нём приняло участие 157 девушек.

Психолог Миллер объяснила влияние стресса на сексуальное влечение мужчин и женщин

Психолог Миллер объяснила влияние стресса на сексуальное влечение мужчин и женщин

"Женщины ставят потребности партнёра в приоритет над собственными желаниями. Когда общество создаёт невозможные стандарты мужественности, проигрывают все", — отметила профессор Джессика Джордан.

Она рассказала, что результаты исследования не стоит расценивать в качестве неудачи мужчин или женщин. Специалисты в будущем собираются провести такие же исследования среди однополых пар и изучить другие причины, из-за которых происходит симуляция оргазма.

Вычислена идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин

Вычислена идеальная продолжительность секса для мужчин и женщин

Кроме того, учёные подчеркнули, что есть несколько способов сделать сексуальное удовольствие более интенсивным и ярким. Например, с помощью тренировки интимных мышц и контроля дыхания.

Ранее сексолог Евгений Кульгавчук перечислил типы женских фигур, которые возбуждают мужчин. Врач отметил, что у представителей сильного пола разные вкусы в данном вопросе. Это, как правило, связано с запечатлённым в детстве положительным опытом и его закреплением.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1