МИД РФ: Лавров и Блинкен обсудят реакцию РФ на наработки США по гарантиям безопасности

Главным вопросом, который планируют обсудить во время телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, станет реакция Москвы на наработки Вашингтона по предложениям гарантий безопасности.

"Сегодня состоится телефонный разговор Сергея Лаврова с Блинкеном. Основная тема — реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", — сообщили журналистам в МИД РФ.