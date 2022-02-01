МИД РФ: Лавров и Блинкен обсудят реакцию РФ на наработки США по гарантиям безопасности
Кроме того, в министерстве уточнили, что после телефонных переговоров с госсекретарём США министр иностранных дел прокомментирует ситуацию публично.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото © kremlin.ru
Главным вопросом, который планируют обсудить во время телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, станет реакция Москвы на наработки Вашингтона по предложениям гарантий безопасности.
"Сегодня состоится телефонный разговор Сергея Лаврова с Блинкеном. Основная тема — реакция российской стороны на американские наработки по предложениям России в сфере гарантий безопасности. Ожидается, что после телефонного разговора Сергей Лавров прокомментирует ситуацию в СМИ", — сообщили журналистам в МИД РФ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что очной встречи Лаврова и Блинкена не планируется, однако замгоссекретаря США по политическим делам Нуланд ранее сообщала о возможных контактах на текущей неделе.
Предыдущая встреча Сергея Лаврова и Энтони Блинкена состоялась 21 января в Женеве. Переговоры продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продолжалась ровно столько, сколько изначально и планировалось, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком. Стороны обсудили российский документ о гарантиях безопасности и ситуацию вокруг Украины. Уточнялось, что Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ.
Комментариев: 0