Осуждённые за сбор жуков на Шри-Ланке российские учёные возвращаются домой
До этого суд республики приговорил зоологов Александра Игнатенко, Николая Килафяна и Артёма Рябова к штрафу по 2,88 млн ланкийских рупий с каждого.
Зоолог Александр Игнатенко. Фото © VK / Поможем зоологу Александру Игнатенко
Трое российских учёных — Александр Игнатенко, Николай Килафян и Артём Рябов, осуждённых за незаконный сбор жуков на Шри-Ланке, возвращаются домой спустя два года нахождения под следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Посольство РФ в Коломбо.
"Российские граждане после уплаты штрафа вылетели в РФ сегодня", — сообщил собеседник агентства.
Как сообщили в Фонде Шодиева, который помогал россиянам, суд Шри-Ланки приговорил учёных к штрафу по 2,88 миллиона ланкийских рупий (1,11 миллиона рублей) с каждого за "незаконный сбор редких насекомых". По решению суда им нельзя было покинуть страну до уплаты взыскания. Если бы этого не сделали до 11 марта, им бы грозило тюремное заключение.
"Благодаря чёткому взаимодействию Фонда Шодиева, Центрального аппарата МИД РФ, Посольства России в Коломбо и в особенности его Консульской службы, штраф удалось уплатить уже 31 января. После чего на средства, выделенные фондом, ростовским зоологам помогли вернуться в Россию", — рассказали в пресс-службе.
Напомним, что задержали учёных в феврале 2020 года по обвинению в убийстве насекомых и мелких рептилий. Игнатенко и его товарищи заявили, что собирали лишь мёртвых насекомых, которых только фотографировали. Планов вывозить их из страны не было. Однако российские граждане всё равно были помещены в СИЗО.
Ранее Лайф рассказал, что один из учёных, попавшихся на Шри-Ланке с коллекцией ценных насекомых, мог быть контрабандистом. История Александра Игнатенко напоминает приключенческие сюжеты Жюля Верна. Лайф выяснил, насколько обоснованны обвинения.
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