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Более 50 млн доз вакцины "Эпиваккорона" отправятся на экспорт

О контрактах с зарубежными компаниями сообщили в разработавшем вакцину центре "Вектор".

1 февраля, 09:12

Фото © Официальный сайт центра "Вектор"

Производители российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" заключили с зарубежными компаниями соглашения на поставку более 50 млн доз препарата. Об этом сообщили во вторник в разработавшем вакцину центре "Вектор".

"В настоящее время между производителями вакцины "Эпиваккорона" и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объёмом более 50 млн доз", — говорится в сообщении.

В центре "Вектор" сообщили о наличии "Эпиваккороны" в большинстве регионов РФ

В центре "Вектор" сообщили о наличии "Эпиваккороны" в большинстве регионов РФ

Ранее стало известно, что Минздрав увеличил срок годности вакцины "Эпиваккорона". Этот период может быть ещё продлён: препарат продолжают изучать. Для сравнения, у давно применяемых вакцин от кори и оспы срок годности — два года.

Между тем ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию ещё одной отечественной вакцины от ковида — "Конвасэл". Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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