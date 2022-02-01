Более 50 млн доз вакцины "Эпиваккорона" отправятся на экспорт

Производители российской вакцины от коронавируса "Эпиваккорона" заключили с зарубежными компаниями соглашения на поставку более 50 млн доз препарата. Об этом сообщили во вторник в разработавшем вакцину центре "Вектор".

"В настоящее время между производителями вакцины "Эпиваккорона" и зарубежными компаниями заключены соглашения и контракты на поставки вакцины за границу общим объёмом более 50 млн доз", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Минздрав увеличил срок годности вакцины "Эпиваккорона". Этот период может быть ещё продлён: препарат продолжают изучать. Для сравнения, у давно применяемых вакцин от кори и оспы срок годности — два года.