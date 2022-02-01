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#wewillROCyou: Петиция Ягудина в поддержку олимпийцев РФ стала самой популярной на Change.org

Когда обращение получит 25 тысяч подписей, то оно станет одним из наиболее подписываемых на платформе. Сейчас петиция набрала более 22 тысяч.

1 февраля, 09:28

Фото предоставлено LIFE

Петиция, которую запустил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине, вышла в топ на change.org и стала самой популярной на платформе.

Прошение на разрешение России использовать на соревнованиях символику своей страны уже подписало 22 312 человек. Следующая цель — набрать 25 тысяч подписей.

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"Когда эта петиция соберёт 25 000 подписей, она, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!" — указали на платформе.

Напомним, Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов накануне. Он упомянул хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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