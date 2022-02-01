wewillROCyou: Петиция Ягудина в поддержку олимпийцев РФ стала самой популярной на Change.org

Петиция, которую запустил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине, вышла в топ на change.org и стала самой популярной на платформе.

Прошение на разрешение России использовать на соревнованиях символику своей страны уже подписало 22 312 человек. Следующая цель — набрать 25 тысяч подписей.