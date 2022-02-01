#wewillROCyou: Петиция Ягудина в поддержку олимпийцев РФ стала самой популярной на Change.org
Когда обращение получит 25 тысяч подписей, то оно станет одним из наиболее подписываемых на платформе. Сейчас петиция набрала более 22 тысяч.
Фото предоставлено LIFE
Петиция, которую запустил олимпийский чемпион Алексей Ягудин в поддержку российских спортсменов в связи с запретом WADA использовать символику нашей страны на Играх в Пекине, вышла в топ на change.org и стала самой популярной на платформе.
Прошение на разрешение России использовать на соревнованиях символику своей страны уже подписало 22 312 человек. Следующая цель — набрать 25 тысяч подписей.
"Когда эта петиция соберёт 25 000 подписей, она, вероятнее всего, станет одной из наиболее подписываемых на Change.org на данный момент!" — указали на платформе.
Напомним, Алексей Ягудин запустил петицию в поддержку российских спортсменов накануне. Он упомянул хештег #wewillROCyou, ставший символом поддержки российских спортсменов ещё на Олимпиаде в Токио.
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