Криминалист Игнатов перечислил версии гибели пропавшей в Новгородской области девочки

Криминалист Михаил Игнатов перечислил несколько вариантов гибели девочки в Новгородской области, которая считалась пропавшей почти неделю. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.

"Первый вариант, что погибшая девочка могла сама пойти на улицу, не понимая, что она делает. Могла зайти в отрытую калитку, ей стало холодно, могла упасть и просто замёрзнуть. Второй вариант развития событий — что её кто-то перебросил через забор уже мёртвую. Тогда должны быть какие-то следы причинения смерти", — предположил Игнатов.

Также, по мнению криминалиста, девочка могла скончаться по иной причине, а мать, заметившая, что ребёнок мёртвый, не стала обращаться в полицию, перенесла тело девочки к соседям и оставила, присыпав снегом.

"Конечно, она понимала, что найдут, но когда? Только весной. А там уже причину смерти установить будет практически невозможно. Она посчитала, что труп может пролежать долгое время, начать разлагаться. Просто ушёл ребёнок из дома и пропал. Так она снимает с себя ответственность", — заявил эксперт.

Криминалист отметил, что последнюю версию он считает наиболее вероятной. По его словам, сейчас всё зависит от результатов вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.