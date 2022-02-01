Криминалист Игнатов перечислил версии гибели пропавшей в Новгородской области девочки
По словам эксперта, теперь всё зависит от результатов вскрытия и судебно-медицинской экспертизы. Сам он больше склоняется к версии, что мать перебросила тело малышки соседям, увидев, что та умерла.
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Криминалист Михаил Игнатов перечислил несколько вариантов гибели девочки в Новгородской области, которая считалась пропавшей почти неделю. Своим мнением он поделился в беседе с Лайфом.
"Первый вариант, что погибшая девочка могла сама пойти на улицу, не понимая, что она делает. Могла зайти в отрытую калитку, ей стало холодно, могла упасть и просто замёрзнуть. Второй вариант развития событий — что её кто-то перебросил через забор уже мёртвую. Тогда должны быть какие-то следы причинения смерти", — предположил Игнатов.
Также, по мнению криминалиста, девочка могла скончаться по иной причине, а мать, заметившая, что ребёнок мёртвый, не стала обращаться в полицию, перенесла тело девочки к соседям и оставила, присыпав снегом.
"Конечно, она понимала, что найдут, но когда? Только весной. А там уже причину смерти установить будет практически невозможно. Она посчитала, что труп может пролежать долгое время, начать разлагаться. Просто ушёл ребёнок из дома и пропал. Так она снимает с себя ответственность", — заявил эксперт.
Криминалист отметил, что последнюю версию он считает наиболее вероятной. По его словам, сейчас всё зависит от результатов вскрытия и судебно-медицинской экспертизы.
"Я, конечно, не считаю их родителями. Это какие-то инкубаторы", — резюмировал Игнатов.
Напомним, в городе Холме в Новгородской области ночью 25 января бесследно исчезла маленькая девочка. Лайф сообщал, что до этого мать надолго бросила её дома одну. Выяснилось, что у женщины помимо этой малышки есть ещё семеро детей, но их изъяли органы опеки в декабре. Следов чьего-либо присутствия в доме нет, соседи ничего не видели. Следственный комитет показал видео из дома семьи. Тело малышки удалось найти только спустя почти неделю. Его нашла соседка, когда убирала снег на своём участке. Вероятно, малышку перебросили на соседний участок, так как она сама не смогла бы преодолеть забор.
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