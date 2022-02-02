Попова: В России выявлен подвид "омикрона" ВА.2

В России не выявлен подвид "омикрона" линии ВА.3, а встречается подвид линии ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", — отметила она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.

Попова уточнила, что линия BA.2 считается более заразной и, например, в Дании она стала доминирующей (82%).