Попова: В России выявлен подвид "омикрона" ВА.2
Случаи зафиксированы в Москве, Марий Эл, Ростовской области, Башкортостане.
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В России не выявлен подвид "омикрона" линии ВА.3, а встречается подвид линии ВА.2. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена, и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, Республике Марий Эл, Ростовской области, Республике Башкортостан", — отметила она на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с CoViD-19.
Попова уточнила, что линия BA.2 считается более заразной и, например, в Дании она стала доминирующей (82%).
А ранее профессор вирусологии Анатолий Альтштейн спрогнозировал, что в России уже к концу текущей недели или в начале следующей пройдёт пик заболеваемости "омикроном". При этом специалист подчеркнул, что в первую волну коронавируса всё было гораздо страшнее, чем сегодня.
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